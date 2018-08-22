Перспективный авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК ТА) станет самым тяжелым транспортным серийным самолетом в мире.
Конструкторы ОАК предоставили наработки по транспортному самолету военным, в данный момент согласуется его облик, концепция применения, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018».
«Эта машина [ПАК ТА — прим. ред] станет самой тяжелой и в этом смысле самой востребованной в парке российской дальней авиации», — сказал Слюсарь.
В данный момент самым тяжелым транспортным самолетом в парке российской военно-транспортной авиации является Ан-124 «Руслан». Этот самолет является самым грузоподъемным в мире серийным самолетом и способен перебрасывать груз в 120 тонн на растояние до 4800 километров.
Большей грузоподъемностью (до 250 тонн) обладает лишь советский самолет Ан-225 «Мрия», однако он построен в единственном экземпляре.
По словам Слюсаря, работы по определению облика и формированию технического задания должны быть заврешены.