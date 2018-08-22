ПАК ТА станет самым тяжелым серийным самолетом в мире — ОАК

Перспективный авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК ТА) станет самым тяжелым транспортным серийным самолетом в мире.

«Эта машина [ПАК ТА — прим. ред] станет самой тяжелой и в этом смысле самой востребованной в парке российской дальней авиации», — сказал Слюсарь.

В данный момент самым тяжелым транспортным самолетом в парке российской военно-транспортной авиации является Ан-124 «Руслан». Этот самолет является самым грузоподъемным в мире серийным самолетом и способен перебрасывать груз в 120 тонн на растояние до 4800 километров.

Большей грузоподъемностью (до 250 тонн) обладает лишь советский самолет Ан-225 «Мрия», однако он построен в единственном экземпляре.

По словам Слюсаря, работы по определению облика и формированию технического задания должны быть заврешены.