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ПАК ТА станет самым тяжелым серийным самолетом в мире — ОАК
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ПАК ТА станет самым тяжелым серийным самолетом в мире — ОАК 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Перспективный авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК ТА) станет самым тяжелым транспортным серийным самолетом в мире.
Конструкторы ОАК предоставили наработки по транспортному самолету военным, в данный момент согласуется его облик, концепция применения, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018».
«Эта машина [ПАК ТА — прим. ред] станет самой тяжелой и в этом смысле самой востребованной в парке российской дальней авиации», — сказал Слюсарь.
В данный момент самым тяжелым транспортным самолетом в парке российской военно-транспортной авиации является Ан-124 «Руслан». Этот самолет является самым грузоподъемным в мире серийным самолетом и способен перебрасывать груз в 120 тонн на растояние до 4800 километров.
Большей грузоподъемностью (до 250 тонн) обладает лишь советский самолет Ан-225 «Мрия», однако он построен в единственном экземпляре.
По словам Слюсаря, работы по определению облика и формированию технического задания должны быть заврешены.
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