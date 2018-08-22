Минобороны: Россия и Филиппины обсудили военно-техническое сотрудничество 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель главы российского военного ведомства Александр Фомин и министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана обсудили на переговорах в Москве в среду перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС).
"Стороны дали положительную оценку динамично развивающемуся двустороннему взаимодействию в военной и военно-технической областях и наметили шаги по дальнейшему наращиванию", — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что Фомин «поблагодарил филиппинскую делегацию за участие в Международном военно-техническом форуме „Армия-2018“ и Международном форуме „Неделя национальной безопасности“, а также выразил признательность за твердую позицию военно-политического руководства Филиппин по развитию военно-технического сотрудничества с Россией».