Минобороны: Россия и Филиппины обсудили военно-техническое сотрудничество

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающемуся двустороннему взаимодействию в военной и военно-технической областях и наметили шаги по дальнейшему наращиванию", — сказано в сообщении Минобороны РФ.