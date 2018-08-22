Замминистра обороны назвал сроки поступления первых «Армат» в войска

Минобороны России и «Уралвагонзавод» заключили контракт на поставку новейшей бронетанковой техники.

132 единицы танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе «Армата» поставит «Уралвагонзавод» Министерству обороны РФ. Как заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко , первые образцы поступят в войска уже в 2018 году.

«На сегодня подписан контракт на 132 машины — Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году», — сообщил Криворучко.