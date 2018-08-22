Ещё
Замминистра обороны назвал сроки поступления первых «Армат» в войска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост предложили уничтожить
Крымский мост предложили уничтожить

Замминистра обороны назвал сроки поступления первых «Армат» в войска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Минобороны России и «Уралвагонзавод» заключили контракт на поставку новейшей бронетанковой техники.
132 единицы танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе «Армата» поставит «Уралвагонзавод» Министерству обороны РФ. Как заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первые образцы поступят в войска уже в 2018 году.
«На сегодня подписан контракт на 132 машины — Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году», — сообщил Криворучко.
По его словам, первый контракт на поставку новейшей бронетехники будет выполнен до конца 2021 года. Ранее о начале поставок боевой техники на платформе «Армата» сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Позже эту информацию подтвердил «Звезде» заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов.
ТК «Звезда»: последние новости
Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового блока «Анчар-РВ» В Киеве перед репетицией парада танк столкнулся с военным грузовиком Подписан контракт на поставку первых истребителей МиГ-35
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климкин заявил о грядущей войне с Россией236
Кого из российских звезд убил СПИД50
Крымский мост предложили уничтожить102
В Киеве предопределили судьбу Донбасса117
Названа дата восстания на Украине343
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение