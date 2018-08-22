Замминистра обороны назвал сроки поступления первых «Армат» в войска 

Минобороны России и «Уралвагонзавод» заключили контракт на поставку новейшей бронетанковой техники.
132 единицы танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе «Армата» поставит «Уралвагонзавод» Министерству обороны РФ. Как заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первые образцы поступят в войска уже в 2018 году.
«На сегодня подписан контракт на 132 машины — Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году», — сообщил Криворучко.
По его словам, первый контракт на поставку новейшей бронетехники будет выполнен до конца 2021 года. Ранее о начале поставок боевой техники на платформе «Армата» сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Позже эту информацию подтвердил «Звезде» заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов.