На Северном флоте прошло учение по аэрозольной маскировке главной базы

В учении были задействованы расчёты отдельной роды РХБЗ и служб РХБЗ надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота.

Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — состоялось плановое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара.

В учении были задействованы расчёты отдельной роды РХБЗ и служб РХБЗ надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и територию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров.

Качество аэрозольной маскировки оценили экипажи бомбардировщиков Су-24 смашанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.

Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и в неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. Гражданское население города Североморска было заранее оповещено о проведении мероприятий через органы местного самоуправления и средства массовой информации.