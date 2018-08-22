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На Северном флоте прошло учение по аэрозольной маскировке главной базы
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На Северном флоте прошло учение по аэрозольной маскировке главной базы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении были задействованы расчёты отдельной роды РХБЗ и служб РХБЗ надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота.
Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — состоялось плановое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара.
В учении были задействованы расчёты отдельной роды РХБЗ и служб РХБЗ надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и територию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров.
Качество аэрозольной маскировки оценили экипажи бомбардировщиков Су-24 смашанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.
Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и в неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. Гражданское население города Североморска было заранее оповещено о проведении мероприятий через органы местного самоуправления и средства массовой информации.
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