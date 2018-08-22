Ещё
Минобороны РФ: Россия и Камбоджа подписали соглашение о военном сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост предложили уничтожить
Крымский мост предложили уничтожить

Минобороны РФ: Россия и Камбоджа подписали соглашение о военном сотрудничестве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российско-камбоджийское межправительственное соглашение о военном сотрудничестве подписано в Москве в среду, сообщает Минобороны РФ.
Документ подписали в ходе встречи заместитель главы военного ведомства РФ Александр Фомин и государственный секретарь Министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Ниенг Пхат, говорится в сообщении.
"Встреча прошла в откровенной дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран", — сказано в пресс-релизе.
В ходе переговоров «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития», — сообщила пресс-служба.
ТАСС: последние новости
Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ" ВМФ России получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов" в 2022 году Британские истребители вели наблюдение за самолетами РФ над Черным морем
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климкин заявил о грядущей войне с Россией236
Кого из российских звезд убил СПИД50
Крымский мост предложили уничтожить102
В Киеве предопределили судьбу Донбасса117
Названа дата восстания на Украине343
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение