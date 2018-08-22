Минобороны РФ: Россия и Камбоджа подписали соглашение о военном сотрудничестве 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российско-камбоджийское межправительственное соглашение о военном сотрудничестве подписано в Москве в среду, сообщает Минобороны РФ.
Документ подписали в ходе встречи заместитель главы военного ведомства РФ Александр Фомин и государственный секретарь Министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Ниенг Пхат, говорится в сообщении.
"Встреча прошла в откровенной дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран", — сказано в пресс-релизе.
В ходе переговоров «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития», — сообщила пресс-служба.