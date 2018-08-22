Минобороны РФ: Россия и Камбоджа подписали соглашение о военном сотрудничестве

"Встреча прошла в откровенной дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран", — сказано в пресс-релизе.

В ходе переговоров «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития», — сообщила пресс-служба.