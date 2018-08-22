Минобороны заказало разработку гиперзвукового летательного аппарата 

Министерство обороны РФ заказало у Московского института теплотехники разработку гиперзвукового летательного аппарата большой дальности «Анчар-РВ». Подписание контракта на опытно-конструкторскую работу состоялось в среду в ходе международного форума «Армия-2018» в подмосковном парке «Патриот».
Детали и сроки выполнения работ не разглашаются.
Московский институт теплотехники занимается разработкой боевых ракет стратегического и тактического назначения. Среди разработок института — ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», стратегический комплекс «Булава», а также система «Ярс» и ее модификации.