Минобороны заказало разработку гиперзвукового летательного аппарата

Детали и сроки выполнения работ не разглашаются.

Московский институт теплотехники занимается разработкой боевых ракет стратегического и тактического назначения. Среди разработок института — ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», стратегический комплекс «Булава», а также система «Ярс» и ее модификации.