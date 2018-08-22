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Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник «Анчар»
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Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник «Анчар» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Министерство обороны России и Московский институт теплотехники подписали контракт на создание гиперзвукового беспилотника «Анчар-РВ». Стоимость разработки составит свыше 1,3 миллиарда рублей, пишет агентство ТАСС.
Стоит отметить, что это не первый контракт на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Сегодня отечественные военные и предприятия ОПК заключили 32 контракта на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Он уточнил, что армия купила 600 новых боевых машин и договорилась о ремонте 1500, которые уже стоят на вооружении. Кроме того, арсеналы российских вооруженных сил пополнят новыми боеприпасами.
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