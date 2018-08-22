Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник «Анчар»

Стоит отметить, что это не первый контракт на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Сегодня отечественные военные и предприятия ОПК заключили 32 контракта на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко

Он уточнил, что армия купила 600 новых боевых машин и договорилась о ремонте 1500, которые уже стоят на вооружении. Кроме того, арсеналы российских вооруженных сил пополнят новыми боеприпасами.