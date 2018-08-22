Минобороны России заказало разработку летательного гиперзвукового оружия

Ожидается, что аппарат будет иметь большую дальность действия. Разработка проходит под шифром «Анчар-РВ».

«Московский институт теплотехники» разрабатывает твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования.

Военный форум открылся в подмосковном парке «Патриот» 21 августа. Первые три дня он работает в закрытом режиме, а после откроет свои двери всем желающим. На форуме представлена военная техника и новые достижения оборонно-промышленного комплекса.