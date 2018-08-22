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ВМФ России получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в 2022 году
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ВМФ России получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в 2022 году 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ получит тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий на "Севмаше" капитальный ремонт с модернизацией, в 2022 году. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в рамках форума «Армия-2018».
"По контракту с ОСК в 2022 году тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» должен быть передан флоту, хотя там есть некоторые вопросы с финансированием. Надеюсь, и даже уверен, что они скоро решатся", — сказал Будниченко.
Он также сообщил, что находящийся в боевом составе ВМФ РФ однотипный тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» будет проходить аналогичный ремонт с модернизацией не на «Севмаше». «Крейсер будет ремонтироваться или в центре судоремонта „Звездочка“, или на Балтийском заводе», — сказал Будниченко.
Ранее источник в ОПК сообщал ТАСС, что работы на крейсере «Адмирал Нахимов» задерживаются до 2022 года.
"Адмирал Нахимов" проекта 1144 «Орлан» до 1992 года имел название «Калинин». Он был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года, а 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России.
Весной 2013 года был заключен государственный контракт на ремонт и модернизацию корабля, который был поставлен в сухой док «Севмаша» осенью 2014 года. В результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками.
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