В посольстве России ответили на заявления о «перехвате» Британией фрегата

ЛОНДОН, 22 авг — РИА Новости Мария Табак . Корабли ВМФ РФ соблюдают международное право и не несут угрозы Британии, британская сторона это знает, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне, комментируя сообщения о «перехвате» британским тральщиком российского фрегата во время прохождения через пролив Ла-Манш.

Как сообщила в среду пресс-служба военно-морских сил Великобритании , для наблюдения за проходящим через Ла-Манш сторожевым кораблем «Адмирал Макаров» были направлены корабль Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.

Пресс-служба ВМС отмечает, что в течение последних двух месяцев ВМС страны направляли эсминец Mersey и фрегат Montrose для наблюдения за проходящими у берегов Британии российскими кораблями.

"Корабли ВМФ России действуют в соответствии с международным правом и строго придерживаются существующего порядка прохождения военных кораблей через пролив Ла-Манш. Никакой угрозы Великобритании они не создают. Британской стороне это хорошо известно", — сказал представитель посольства.

"Остается сожалеть, что отдельные британские СМИ, а порой и политические деятели стремятся преподнести подобные случаи в качестве «инцидентов», заставляющих британские корабли чуть ли не по тревоге выходить в море на «перехват». В этой риторике видится стремление дополнительно подогреть антироссийскую атмосферу в и без того непростой политической ситуации", — отметил он.

Пресс-служба британских ВВС также в среду сообщила, что истребители Typhoon были подняты в воздух с базы в Румынии для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем.

Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля и в августе два истребители Typhoon вылетали с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО . В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем. Во всех случаях российские корабли и самолеты не нарушали границ.