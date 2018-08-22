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В посольстве России ответили на заявления о «перехвате» Британией фрегата
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В посольстве России ответили на заявления о «перехвате» Британией фрегата 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 22 авг — РИА Новости, Мария Табак. Корабли ВМФ РФ соблюдают международное право и не несут угрозы Британии, британская сторона это знает, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне, комментируя сообщения о «перехвате» британским тральщиком российского фрегата во время прохождения через пролив Ла-Манш.
Как сообщила в среду пресс-служба военно-морских сил Великобритании, для наблюдения за проходящим через Ла-Манш сторожевым кораблем «Адмирал Макаров» были направлены корабль Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.
Пресс-служба ВМС отмечает, что в течение последних двух месяцев ВМС страны направляли эсминец Mersey и фрегат Montrose для наблюдения за проходящими у берегов Британии российскими кораблями.
"Корабли ВМФ России действуют в соответствии с международным правом и строго придерживаются существующего порядка прохождения военных кораблей через пролив Ла-Манш. Никакой угрозы Великобритании они не создают. Британской стороне это хорошо известно", — сказал представитель посольства.
"Остается сожалеть, что отдельные британские СМИ, а порой и политические деятели стремятся преподнести подобные случаи в качестве «инцидентов», заставляющих британские корабли чуть ли не по тревоге выходить в море на «перехват». В этой риторике видится стремление дополнительно подогреть антироссийскую атмосферу в и без того непростой политической ситуации", — отметил он.
Пресс-служба британских ВВС также в среду сообщила, что истребители Typhoon были подняты в воздух с базы в Румынии для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем.
Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля и в августе два истребители Typhoon вылетали с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем. Во всех случаях российские корабли и самолеты не нарушали границ.
Минобороны РФ, ранее в августе комментируя заявления ВВС Британии, заявляло, что полеты самолетов морской авиации Черноморского флота выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространств.
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