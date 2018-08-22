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Британия отправила «присмотреть» за «Адмиралом Макаровым» в Ла-Манше минный тральщик
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Британия отправила «присмотреть» за «Адмиралом Макаровым» в Ла-Манше минный тральщик 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВМС Великобритании «проводили» российский фрегат «Адмирал Макаров» через Ла-Манш, отправив к нему минный тральщик HMS Hurworth и военный вертолет Wildcat, сообщают британские СМИ.
В британском ВМФ заявили, что отслеживанием российской активности этим летом занимались самые продвинутые корабли, а также королевские ВВС, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
По данным портала, за прошедший год российские корабли проходили через Ла-Манш как минимум пять раз.
RT обращает внимание на комментарии пользователей к новости Daily Mail, которые указали, что корабль «Адмирал Макаров» идет в международных водах и это «не новость», а Ла-Манш — «самый очевидный маршрут, по которому русские могут идти». Портал обвинили в том, что он «специально разжигает возмущение».
В начале августа военно-морской флот Великобритании отправлял эсминец HMS Diamond для сопровождения двух российских военных кораблей, шедших через Ла-Манш.
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