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Российские военные получат гиперзвуковой беспилотник «Анчар-РВ»
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Российские военные получат гиперзвуковой беспилотник «Анчар-РВ» 

BFM.RU 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гиперзвуковой дальний беспилотник «Анчар-РВ» будет разработан в России, соответствующий контракт заключили в среду Минобороны и Московский институт теплотехники. Об этом в среду передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума «Армия-2018».
Сроки завершения работ не уточняются, стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей.
Московский институт теплотехники разрабатывает в основном ракетную технику, в число его разработок входят межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Булава». Созданием гиперзвуковых аппаратов в России также занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Кроме того, как сообщалось ранее, для стратегических ракет был создан гиперзвуковой планирующий блок «Авангард».
Всего 22 августа Минобороны РФ заключило в среду с промышленниками 32 госконтракта на общую сумму более 130 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
«В результате выполнения вышеуказанных контрактов Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники», — сказал замглавы ведомства.
Также будут пополнены запасы боеприпасов и создан необходимый научно-технический задел для создания перспективных образцов, отметил Криворучко.
Заммминистра также отметил, что ведомство заключило контракт с Уралвагонзаводом на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата». Первые девять «Армат» поступят в войска в этом году.
Минобороны РФ заключило контракты на поставку 30 армейских автомобилей многоцелевого назначения «Торнадо» и 59 защищенных автомобилей «Тайфун», сообщает также корреспондент ТАСС.
Армейские автомобили многоцелевого назначения «Торнадо 6х6» с бронированной кабиной автомобильный завод «Урал» поставит в 2018-2019 годах, 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства «Тайфун» «Ремдизель» поставит до 2020 года. Этот же завод поставит военным 20 автомобилей КамАЗ-63968 в 2018-2020 годах
Форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.
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