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Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового беспилотника «Анчар-РВ»
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Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового беспилотника «Анчар-РВ» 

ТАСС 29 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Гиперзвуковой дальний беспилотник «Анчар-РВ» будет разработан в России, соответствующий контракт заключили в среду Минобороны и Московский институт теплотехники, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума «Армия-2018».
Сроки завершения работ не уточняются, стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей.
Московский институт теплотехники разрабатывает в основном ракетную технику, в число его разработок входят межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Булава».
Созданием гиперзвуковых аппаратов в России также занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Кроме того, как сообщалось ранее, для стратегических ракет был создан гиперзвуковой планирующий блок «Авангард».
Форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.
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