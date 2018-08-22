Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового беспилотника «Анчар-РВ»

Сроки завершения работ не уточняются, стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей.

Московский институт теплотехники разрабатывает в основном ракетную технику, в число его разработок входят межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Булава».

Созданием гиперзвуковых аппаратов в России также занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» . Кроме того, как сообщалось ранее, для стратегических ракет был создан гиперзвуковой планирующий блок «Авангард».

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