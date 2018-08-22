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Калужский школьник изобрел беспилотный танк
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Калужский школьник изобрел беспилотный танк 

360tv.ru 28 минут назад
14-летний калужский школьник Егор Трофимов представил на форуме «Армия-2018» макет беспилотного танка Т-101 на платформе «Торнадо». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Он организовал вместе с одноклассниками «Калужское конструкторское бюро транспортного машиностроения». По словам школьника, его танк предназначен для выполнения различных боевых задач.
Он управляется дистанционно и обладает возможностью автономной работы по четырем защищенным каналам связи. В будущем Егор планирует доработать танк и добавить ему малокалиберную пушку, пулемет, а также оснастить орудие беспилотным летательным аппаратом.
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