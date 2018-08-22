Экипажи танков и боевых машин пехоты Севастопольской мотострелковой бригады проведут боевые стрельбы в Нижегородской области 

На полигоне Мулино военнослужащие отработают оборонительные и наступательные действия, в том числе с применением опыта боевых действий современных локальных войн.
Экипажи новейших танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3 Севастопольской мотострелковой бригады проведут боевые стрельбы в рамках двустороннего батальонного тактического учения, начавшегося на полигоне Мулино (Нижегородская обл. ).
Боевые стрельбы станут завершающим этапом учения, в ходе которого военнослужащие в дневное и ночное время отработают ведение разведки, инженерное оборудование позиций и их маскировку, а также оборонительные и наступательные действия, в том числе с применением опыта боевых действий современных локальных войн.
Тактическими эпизодами учения станут бой в городских условиях и противодействие беспилотным летательным аппаратам условного противника. В ходе ночных стрельб военнослужащие применят ночные прицелы и приборы ночного видения.
Ранее военнослужащие Севастопольской мотострелковой бригады совершили комбинированный марш на полигон из пункта постоянной дислокации в Москве, преодолев более 500 км. К учению привлечены свыше 1000 военнослужащих, задействовано до 300 единиц военной техники.