Экипажи танков и боевых машин пехоты Севастопольской мотострелковой бригады проведут боевые стрельбы в Нижегородской области

На полигоне Мулино военнослужащие отработают оборонительные и наступательные действия, в том числе с применением опыта боевых действий современных локальных войн.

Экипажи новейших танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3 Севастопольской мотострелковой бригады проведут боевые стрельбы в рамках двустороннего батальонного тактического учения, начавшегося на полигоне Мулино ( Нижегородская обл. ).

Боевые стрельбы станут завершающим этапом учения, в ходе которого военнослужащие в дневное и ночное время отработают ведение разведки, инженерное оборудование позиций и их маскировку, а также оборонительные и наступательные действия, в том числе с применением опыта боевых действий современных локальных войн.

Тактическими эпизодами учения станут бой в городских условиях и противодействие беспилотным летательным аппаратам условного противника. В ходе ночных стрельб военнослужащие применят ночные прицелы и приборы ночного видения.