Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть «Каракуртов»

Подписание состоялось в ходе международного форума «Армия-2018».

Ранее сообщалось о планах заключить контракты на строительство на Дальнем Востоке шести таких кораблей для Тихоокеанского флота в 2019 году.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» . Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, при этом два первых будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Кубинке 21-26 августа.