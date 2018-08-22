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Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть «Каракуртов»
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Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть «Каракуртов» 

ТАСС 34 минуты назад
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны России и два дальневосточных завода подписали контракты на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» до 2026 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Согласно первому контракту, два корабля до 2023 года для российского военного ведомства построит "Восточная верфь" во Владивостоке. Еще четыре единицы до 2026 года передаст флоту "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.
Подписание состоялось в ходе международного форума «Армия-2018».
Ранее сообщалось о планах заключить контракты на строительство на Дальнем Востоке шести таких кораблей для Тихоокеанского флота в 2019 году.
Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, при этом два первых будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Кубинке 21-26 августа.
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