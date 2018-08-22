В России создадут летательный гиперзвуковой аппарат «Анчар-РВ»

Детали и сроки создания «Анчара» не разглашаются, известно лишь, что проект уже продвинулся от теоретической стадии до опытно-конструкторских работ. Также неясно, будет ли это самолет или ракета, хотя МИТ известен именно как разработчик новейших ракет, в том числе морской «Булавы».