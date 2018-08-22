В России создадут летательный гиперзвуковой аппарат «Анчар-РВ» 

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Минобороны России и Московский институт теплотехники (МИТ) на полях форума «Армия-2018» подписали контракт на разработку гиперзвукового «летательного аппарата» большой дальности «Анчар-РВ», передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Детали и сроки создания «Анчара» не разглашаются, известно лишь, что проект уже продвинулся от теоретической стадии до опытно-конструкторских работ. Также неясно, будет ли это самолет или ракета, хотя МИТ известен именно как разработчик новейших ракет, в том числе морской «Булавы».
К сегодняшнему дню в России уже созданы гиперзвуковые ракетные системы «Авангард» и «Кинжал».