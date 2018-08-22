Минобороны заказало разработку гиперзвукового аппарата большой дальности

Неясно, идет речь о самолете или ракете, однако МИТ известен именно как производитель ракет, в том числе морской «Булавы». Также не разглашаются детали и сроки создания «Анчара», передает РИА «Новости»

Проект сейчас уже прошел теоретическую стадию и находится на стадии опытно-конструкторских работ.