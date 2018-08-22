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Минобороны заказало разработку гиперзвукового аппарата большой дальности
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Минобороны заказало разработку гиперзвукового аппарата большой дальности 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минобороны России подписало контракт с Московским институтом теплотехники (МИТ) на разработку гиперзвукового «летательного аппарата» большой дальности «Анчар-РВ», по которому сейчас ведутся опытно-конструкторские работы.
Неясно, идет речь о самолете или ракете, однако МИТ известен именно как производитель ракет, в том числе морской «Булавы». Также не разглашаются детали и сроки создания «Анчара», передает РИА «Новости».
Проект сейчас уже прошел теоретическую стадию и находится на стадии опытно-конструкторских работ.
В России уже созданы гиперзвуковые ракетные системы «Авангард» и «Кинжал» — о них президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию в марте.
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