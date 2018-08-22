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Минобороны втрое побило рекорд по объему контрактов на «Армии-2018»
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Минобороны втрое побило рекорд по объему контрактов на «Армии-2018» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА, 22 авг — РИА Новости. Минобороны России на полях форума «Армия-218» заключило 31 контракт на поставку военной техники на общую сумму более 130 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Среди законтрактованной техники — боевые корабли, новейшие истребители, бронетехника и другое современное оружие.
Для сравнения, как сообщал вице-премьер Юрий Борисов, на прошлой «Армии» были заключены контракты лишь на 40 миллиардов рублей.
По его словам, после каждого форума растет число предприятий ОПК, которые работают с Минобороны. «Это очень хорошо. Это новая кровь. Новые решения. Новые идеи», — говорил Борисов, в недавнем прошлом занимавший пост замминистра обороны по оружию.
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