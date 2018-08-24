Новейшие САУ «Нона-СВК» провели стрельбы в Туве в рамках проверки боеготовности

ТАСС , 24 августа. Расчеты новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 «Нона-СВК» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) накрыли огнем колонну техники условного противника в горной местности на учениях на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва , которые проходят в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"По разведданным, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», была обнаружена колонна техники условного противника с оружием и боеприпасами, которая двигалась по горному серпантину. Для уничтожения бандгруппы были направлены расчеты САУ «Нона-СВК». Военнослужащие заняли позиции для ведения огня в условиях горной местности и выполнили мортирную стрельбу по целям условного противника с дистанции от 7 до 10 км. Применение данной методики позволяло нанести поражение силам противнику, находящимся на обратной стороне склонов гор, стрельба артиллерии производилась при углах возвышения более 45 градусов", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в учениях в Туве задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих. Новейшие САУ 2С23 «Нона-СВК» поступили на вооружение горной отдельной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Туве, в конце 2017 года. «Боевые машины являются самым универсальным артиллерийским орудием, так как способны вести огонь снарядами различного типа калибра 120 мм», — уточнили в военном округе.