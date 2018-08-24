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Новейшие САУ «Нона-СВК» провели стрельбы в Туве в рамках проверки боеготовности
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Новейшие САУ «Нона-СВК» провели стрельбы в Туве в рамках проверки боеготовности 

ТАСС 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТАСС, 24 августа. Расчеты новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 «Нона-СВК» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) накрыли огнем колонну техники условного противника в горной местности на учениях на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, которые проходят в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"По разведданным, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», была обнаружена колонна техники условного противника с оружием и боеприпасами, которая двигалась по горному серпантину. Для уничтожения бандгруппы были направлены расчеты САУ «Нона-СВК». Военнослужащие заняли позиции для ведения огня в условиях горной местности и выполнили мортирную стрельбу по целям условного противника с дистанции от 7 до 10 км. Применение данной методики позволяло нанести поражение силам противнику, находящимся на обратной стороне склонов гор, стрельба артиллерии производилась при углах возвышения более 45 градусов", — сказали в пресс-службе.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в учениях в Туве задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих. Новейшие САУ 2С23 «Нона-СВК» поступили на вооружение горной отдельной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Туве, в конце 2017 года. «Боевые машины являются самым универсальным артиллерийским орудием, так как способны вести огонь снарядами различного типа калибра 120 мм», — уточнили в военном округе.
Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
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