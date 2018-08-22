Горных стрелков из Тувы подняли по тревоге

В среду, 22 августа, горная мотострелковая бригада, дислоцированная в Туве , была поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности войск Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, а также Дальней и Военно-транспортной авиации, сообщает «Интерфакс»

Бригады выполнили ряд мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге и выход в район формирования колонн. На данный момент личный состав мотострелков на автомобилях «Тигр», бронетранспортерах и самоходных гаубицах «Нона-СВК» совершил марш на полигон «Кара-Хаак». На марше военные отработают противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, беспилотным летательным аппаратам, а также преодоления зараженных участков местности. Также сообщается, что на полигоне бригада проведет несколько тактических учений и контрольных занятий.

Фото: mil.ru.