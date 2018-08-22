Ещё
Горных стрелков из Тувы подняли по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горных стрелков из Тувы подняли по тревоге 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среду, 22 августа, горная мотострелковая бригада, дислоцированная в Туве, была поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности войск Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, а также Дальней и Военно-транспортной авиации, сообщает «Интерфакс».
Бригады выполнили ряд мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге и выход в район формирования колонн. На данный момент личный состав мотострелков на автомобилях «Тигр», бронетранспортерах и самоходных гаубицах «Нона-СВК» совершил марш на полигон «Кара-Хаак». На марше военные отработают противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, беспилотным летательным аппаратам, а также преодоления зараженных участков местности. Также сообщается, что на полигоне бригада проведет несколько тактических учений и контрольных занятий.
Фото: mil.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
CNBC: Россия потеряла в море ракету с ядерным двигателем «Калашников» разработал боевого робота «Игорька» Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине332
Кого из российских звезд убил СПИД39
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире40
Москва передумала платить Прибалтике за СССР84
Голая блондинка привела к отставке66
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение