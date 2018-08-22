Ещё
Молодые лётчики Западного военного округа приступили к самостоятельным полётам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые лётчики Западного военного округа приступили к самостоятельным полётам 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед полётами военнослужащие прошли дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров.
Более 80 офицеров-лётчиков, прибывших для дальнейшего прохождения службы в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа после окончания высших учебных заведений Минобороны России, приступили к самостоятельным полётам в составе экипажей боевых и транспортных самолётов и вертолётов.
Военные лётчики прошли дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров. После сдачи зачётов пилоты были назначены в состав экипажей и приступили к полётам, в ходе которых будут отработаны взлёт, выполнение полёта по маршруту в различных метеоусловиях и посадка. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полётного задания.
На вооружении объединения ВВС и ПВО Западного военного округа стоят истребители Су-35, Су-34, Су-27, МиГ-31, МиГ-29, вертолёты Ми-8, Ми-28Н, Ми-35, Ми-26, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26 и другая авиатехника.
ТК «Звезда»: последние новости
Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря На Урале ракетная бригада, вооруженная ОТРК «Искандер-М», поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск ЦВО Экипажи вертолетов ВВО выполняют перелеты на аэродромы рассредоточения в рамках внезапной проверки боеготовности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине332
Кого из российских звезд убил СПИД39
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире40
Москва передумала платить Прибалтике за СССР84
Голая блондинка привела к отставке66
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение