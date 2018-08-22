Молодые лётчики Западного военного округа приступили к самостоятельным полётам

Перед полётами военнослужащие прошли дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров.

Более 80 офицеров-лётчиков, прибывших для дальнейшего прохождения службы в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа после окончания высших учебных заведений Минобороны России , приступили к самостоятельным полётам в составе экипажей боевых и транспортных самолётов и вертолётов.

Военные лётчики прошли дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров. После сдачи зачётов пилоты были назначены в состав экипажей и приступили к полётам, в ходе которых будут отработаны взлёт, выполнение полёта по маршруту в различных метеоусловиях и посадка. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полётного задания.

На вооружении объединения ВВС и ПВО Западного военного округа стоят истребители Су-35, Су-34, Су-27, МиГ-31, МиГ-29, вертолёты Ми-8, Ми-28Н, Ми-35, Ми-26, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26 и другая авиатехника.