Военный корабль Британии устроил слежку за российским в Ла-Манше

Об этом сообщает Reuters.

«Королевский военно-морской флот заявил, что один из его кораблей наблюдает за российским военным кораблем в Английском канале. Это уже четвертый корабль Британии, который мониторит российское движение вокруг Британии за последние два месяца», — говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, британский военный корабль HMS Hurworth, который находит и уничтожает морские мины, наблюдает за тем, как российский фрегат «Адмирал Макаров» проходит Английский канал. Обычно такое наблюдение продолжается 48 часов.

Минобороны Британии отказались предоставлять точное количество российских кораблей, которые проплывают мимо страны, однако отмечали, что в течение последних двух месяцев в мониторинге кораблей из РФ принимали участие патрульный корабль HMS Mersey, эскадренный миноносец HMS Diamond и фрегат Montrose.

Напомним, что не только Британия следит за российским флотом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует усилить присутствие в Черноморском регионе.