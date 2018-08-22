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Военный корабль Британии устроил слежку за российским в Ла-Манше
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Военный корабль Британии устроил слежку за российским в Ла-Манше 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Reuters.
«Королевский военно-морской флот заявил, что один из его кораблей наблюдает за российским военным кораблем в Английском канале. Это уже четвертый корабль Британии, который мониторит российское движение вокруг Британии за последние два месяца», — говорится в сообщении.
Как сообщает Reuters, британский военный корабль HMS Hurworth, который находит и уничтожает морские мины, наблюдает за тем, как российский фрегат «Адмирал Макаров» проходит Английский канал. Обычно такое наблюдение продолжается 48 часов.
В Минобороны Британии отказались предоставлять точное количество российских кораблей, которые проплывают мимо страны, однако отмечали, что в течение последних двух месяцев в мониторинге кораблей из РФ принимали участие патрульный корабль HMS Mersey, эскадренный миноносец HMS Diamond и фрегат Montrose.
Напомним, что не только Британия следит за российским флотом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует усилить присутствие в Черноморском регионе.
Таким образом, в начале прошлого месяца, 6 июля, в акваторию Черного моря вошел вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter для участия в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze, которые проводятся Украиной и США с 1997 года. Затем 12 августа — американский эсминец USS Carney «для проведения операций по соблюдению безопасности на море», как объяснили представители флота. А 16 августа в Черное море вошел высокоскоростной десантный корабль Военно-морского флота (ВМФ) США USNS «Carson City» (T-EPF-7).
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