«Звезда» сделала ремонт в квартире реаниматолога летающего госпиталя Минобороны

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» 26 августа в 09:55 на телеканале «Звезда»

«Военная приемка» начинает новый сезон с необычного выпуска.

За четыре года работы съемочная группа программы встретилась с сотнями людей, совершивших подвиги. В числе таких героев — реаниматолог летающего госпиталя Министерства обороны Леонид Арсентьев. Когда в декабре 2016-го года в Алеппо был обстрелян российский военно-полевой госпиталь, Арсентьев был среди первых медиков, кто пришел на помощь пострадавшим.

В благодарность за спасенные жизни и проявленный героизм программа «Военная приемка» сделала ремонт в квартире врача. Не пропустите новый выпуск программы «Военная приемка» уже в ближайшее воскресенье, 26 августа, в 09:55.