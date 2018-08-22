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«Звезда» сделала ремонт в квартире реаниматолога летающего госпиталя Минобороны
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«Звезда» сделала ремонт в квартире реаниматолога летающего госпиталя Минобороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» 26 августа в 09:55 на телеканале «Звезда».
«Военная приемка» начинает новый сезон с необычного выпуска.
За четыре года работы съемочная группа программы встретилась с сотнями людей, совершивших подвиги. В числе таких героев — реаниматолог летающего госпиталя Министерства обороны Леонид Арсентьев. Когда в декабре 2016-го года в Алеппо был обстрелян российский военно-полевой госпиталь, Арсентьев был среди первых медиков, кто пришел на помощь пострадавшим.
В благодарность за спасенные жизни и проявленный героизм программа «Военная приемка» сделала ремонт в квартире врача. Не пропустите новый выпуск программы «Военная приемка» уже в ближайшее воскресенье, 26 августа, в 09:55.
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