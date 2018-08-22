Военная авиация является драйвером развития всей системы отечественного авиапрома, заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов на форуме «АРМИЯ-2018».
Первый замглавы военного ведомства отметил важность высокотехнологичных разработок в сфере обороны государства, в том числе в секторе военной авиации.
«Боевая авиация является одним из самых высокотехнологичных направлений, которыми занимается наша промышленность, и в таком понимании она и есть драйвер развития всего гражданского сектора. Это место, где трудятся высококвалифицированные специалисты, чьи идеи стимулируют развитие всей авиационной промышленности», — сказал Руслан Цаликов, выступая на открытии круглого стола «Боевая авиация 2020 — 2030 гг.», организатором которого выступила Объединенная авиастроительная компания (ОАК). В круглом столе «Боевая авиация 2020 — 2030 гг.» также приняли участие командование Воздушно-космических сил, представители военно-научных комитетов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
VIМеждународный военно-технической форум «АРМИЯ-2018» проходит с 21 по 26 августа. МВТФ «Армия» — крупнейшая выставка вооружения, военной и специальной техники не только в России, но и одно из выдающихся событий среди аналогичных мировых выставок.