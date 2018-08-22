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Экипажи вертолетов ВВО выполняют перелеты на аэродромы рассредоточения в рамках внезапной проверки боеготовности
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Экипажи вертолетов ВВО выполняют перелеты на аэродромы рассредоточения в рамках внезапной проверки боеготовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии задействовано более 20 вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ми-26 бригады армейской авиации, дислоцированной в Хабаровском крае, и вертолетного полка из Приморского края.
Подразделения армейской авиации выполняют перелеты на аэродромы рассредоточения в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа (ВВО).
Более 20 ударных вертолетов Ка-52, транспортно-боевых Ми-8 различных модификаций и тяжелых транспортно-десантных Ми-26 бригады армейской авиации, дислоцированной в Хабаровском крае, и вертолетного полка из Приморского края выполняют перелеты на дальность до 3 тыс. километров на аэродромы в Амурской области и Забайкальском крае.
Также экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывают задачи по сопровождению и прикрытию армейских колонн, совершающих марши на полигоны, от диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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