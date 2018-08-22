Британские истребители сопроводили российские Су-30

Королевские ВВС отправили пару многоцелевых истребителей Typhoon для сопровождения российских Су-30СМ. По мнению британских военных, самолеты ВКС РФ вплотную подлетели к воздушным границам НАТО в Черном море. Только после этого было принято решение о взлете перехватчиков, пишет агентство «Интерфакс»

Напомним, 13 августа британские ВВС заявили, что два истребителя Typhoon следили за российскими бомбардировщиками Су-24 над акваторией Черного моря. Правда, старались не приближаться и вели россиян по радару.