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Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества
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Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Перспективы российско-греческого сотрудничества в военной сфере обсудили в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и руководитель генерального директората вооружения и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греции Кириакос Кириакидис.
"В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", — сообщает Минобороны РФ.
Переговоры прошли «в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к развитию сотрудничества между министерствами обороны России и Греции», говорится в сообщении.
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