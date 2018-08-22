Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества

"В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", — сообщает Минобороны РФ

Переговоры прошли «в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к развитию сотрудничества между министерствами обороны России и Греции», говорится в сообщении.