«Технодинамика» начала шеф-монтаж гидроустановок на авианосце «Викрамадитья» 

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в соответствии с программой военно-технического сотрудничества начал выполнение шеф-монтажа судовых гидроустановок на авианосце ВМС Индии «Викрамадитья». Об этом заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018».
В рамках проекта планируется шеф-монтаж, пусконаладочные работы и участие в ходовых испытаниях авианосца «Викрамадитья».
«Шеф-монтаж судовых гидроустановок на корабле «Викрамадитья» — важный этап в модернизации самого мощного на сегодняшний день авианосца ВМС Индии, — отметил Игорь Насенков. — Проект «Викрамадитья» в целом является чрезвычайно перспективным ввиду долгосрочной программы развития авианосного флота Индии, в рамках которой к 2027 году его пополнят еще два корабля».
Судовые гидроустановки ГС-1МФ и ГС-3 применяются для заправки, очистки и опрессовки гидросистем самолетов и вертолетов, составляющих авианесущее крыло авианосца «Викрамадитья».
Авианосец «Викрамадитья» является глубокой модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» и предназначен для замены выработавшего свой ресурс авианосца «Вираат».