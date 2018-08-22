«Технодинамика» начала шеф-монтаж гидроустановок на авианосце «Викрамадитья»

В рамках проекта планируется шеф-монтаж, пусконаладочные работы и участие в ходовых испытаниях авианосца «Викрамадитья».

«Шеф-монтаж судовых гидроустановок на корабле «Викрамадитья» — важный этап в модернизации самого мощного на сегодняшний день авианосца ВМС Индии, — отметил Игорь Насенков. — Проект «Викрамадитья» в целом является чрезвычайно перспективным ввиду долгосрочной программы развития авианосного флота Индии, в рамках которой к 2027 году его пополнят еще два корабля».

Судовые гидроустановки ГС-1МФ и ГС-3 применяются для заправки, очистки и опрессовки гидросистем самолетов и вертолетов, составляющих авианесущее крыло авианосца «Викрамадитья».

Авианосец «Викрамадитья» является глубокой модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» и предназначен для замены выработавшего свой ресурс авианосца «Вираат».