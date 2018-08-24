Шквал огня под Ростовом: яркие кадры динамического показа на форуме «Армия-2018»

Грохот танковых выстрелов, залпы артиллерийских орудий и рев авиационных турбин на Кадамовском полигоне разносились на много километров.

На форуме «Армия-2018» в Ростовской области прошли динамические показы — техника не стояла на стендах, а бороздила полигон, стрела по мишеням и показывает все, на что способна.

Грохот танковых выстрелов, залпы артиллерийских орудий и рев авиационных турбин на Кадамовском полигоне разносились на много километров. Сначала в атаку двинулся танковый взвод, выжигая себе проход полигон сосредоточенным заградительным огнем.

На наиболее опасных направлениях по всем фронтам в бой вступила артиллерия. Расчеты стреляли без перерыва прямой наводкой с места и в движении, поражая цели на дальности до двух километров.

Задача подразделений — обойти с флангов и окружить условного противника. Далее в наступление пошли мотострелки. На маневренных и быстрых боевых машинах пехоты и бронетранспортерах они прорвали вражескую оборону.

С воздуха действия бойцов прикрывала авиация — ударные вертолеты Ка-52. Одновременно ракетно-бомбовый удар по воздушным целям нанесли вертолеты Ми-28, истребители и штурмовики. На тропу войны также выдвинулся Т-72Б3-М — мощный, модернизированный «летающий» танк.

Далее очистить проходы берутся инженерные подразделения. Боевая машина разграждения пройдет там, куда заедет колесо и не ступит нога бойца. Танк, оснащенный колейным минным тралом, проделал колонный путь в минно-взрывных заграждениях, сметая все на воем пути.

Теперь путь атакующим подразделениям открыт. Современная техника увеличивает возможности солдат в бою, позволяет применять нестандартные способы при ведении маневренной обороны, способна поражать цели в любых условиях.

Также в бой вступила разведгруппа специального назначения. Огненно-штурмовую полосу препятствий прошли профессионалы. Через огонь, колючую проволок и трубы разведчики пробежали к цели. По пути им нужно было снять часового, пройти через туннели и стенку.

Всего в динамическом показе на форуме «Армия-2018» под Ростовом задействовано более трех сотен современных образцов военной техники. Рассмотреть все это поближе можно на выставке вооружений.