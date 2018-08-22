Под Ростовом на полигоне Кадамовский военные устроят «море огня»

— Залпы артиллерийских батарей и рев авиационных турбин огласят начало динамического показа боевых возможностей отечественной военной техники. Зрители увидят море огня на тактическом поле и завораживающее воздушное сражение боевых летчиков, — сообщили «РГ» в пресс-службе Южного военного округа.

Из задействованной на форуме технике можно выделить современный истребитель Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, а также вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Многие машины принимали участие в действиях в Сирии . Новые танки Т-72Б3 знакомы зрителям по «Танковому биатлону».

Специально для молодежи 25 августа состоится реконструкция одного из эпизодов Афганской войны — операции «Магистраль». Тридцать лет назад советские части из состава 40-й армии сломили сопротивление 10-тысячной группировки душманов, заняли пять горных перевалов, разгромили крупную базу моджахедов и деблокировали округ Хост, где боевики планировали создать «автономное исламское государство». Кстати, блокбастер «Девятая рота» основан на подвиге бойцов 345-го парашютно-десантного полка, которые 7 января 1988 года отразили многочисленные атаки на высоту 3234.

Кроме того, в рамках форума запланированы выступления художественных коллективов военного округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Из развлечений будет стрельба в тире из электронных симуляторов боевого оружия, спортивные состязания на полосе препятствий и на площадках кросс-фита.

Доставку зрителей от автостоянки воинской части в поселке Персиановский на площадку полигона обеспечат 30 автобусов.