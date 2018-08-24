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Севфлот организовал для жителей Североморска экскурсию на корабли на форуме «Армия-2018»
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Севфлот организовал для жителей Североморска экскурсию на корабли на форуме «Армия-2018» 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Северпост
ТАСС, 24 августа. Выставку вооружений, военной и специальной техники открыли в Североморске Мурманской области в рамках военно-технического форума «Армия-2018». Для жителей и гостей города организовали экскурсии на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малый ракетный корабль «Айсберг» и ряд других военных судов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Северного флота.
"Сегодня в главной базе Северного флота Североморске на территории военного городка командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов открыл выставку вооружения, военной и специальной техники, подготовленной в рамках военно-технического форума «Армия-2018». Для гостей организованы экскурсии на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малый ракетный корабль «Айсберг», малый противолодочный корабль «Юнга», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин», — отмечается в сообщении.
Выставка будет работать в течение трех дней. Гости форума могут посетить суда вспомогательного флота: танкеры и буксиры, водолазные и спасательные катера. Все корабли и суда находятся у причалов в Североморске.
"На выставочных площадках представлена современная бронетехника, вооружение войск противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, современное оборудование и снаряжение подразделений арктического спецназа, противодиверсионных подразделений. Свое оборудование представили подразделения материально-технического обеспечения. Все выставочные комплексы открыты для посещения гражданским населением в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов", — добавили в пресс-службе Северного флота.
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