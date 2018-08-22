Ещё
В ОАК практически завершили процесс импортозамещения военной продукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОАК практически завершили процесс импортозамещения военной продукции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СЛЮСАРЬ: ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОАК ПО ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕН, В ГРАЖДАНСКОЙ СФЕРЕ ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ НУЖНО
Последние новости
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак Новый автомат АК-308: технические характеристики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе43
Голая блондинка привела к отставке56
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина158
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-20491
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире5
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение