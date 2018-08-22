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В ОАК практически завершили процесс импортозамещения военной продукции
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В ОАК практически завершили процесс импортозамещения военной продукции
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. СЛЮСАРЬ: ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
ОАК
ПО ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕН, В ГРАЖДАНСКОЙ СФЕРЕ ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ НУЖНО
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