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Кремль отреагировал на сообщения о падении российской ядерной ракеты в море
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Кремль отреагировал на сообщения о падении российской ядерной ракеты в море 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Кремле не располагают информацией о неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«В отличие от американского телеканала, я не располагаю такой информацией. Вместе с тем, рекомендую все-таки обратиться к нашим экспертам в этой области и в министерство обороны», — сказал он.
21 августа CNBC со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что в ноябре 2017 года российская крылатая ракета с ядерным двигателем в ходе испытаний упала в Баренцево море. По информации канала, власти РФ планируют провести операцию по возвращению новейшего боеприпаса. Комментариев со стороны каких-либо официальных лиц на эту тему не было.
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