Британские истребители вели наблюдение за самолетами РФ над Черным морем

ЛОНДОН, 22 августа. / ТАСС /. Истребители «Тайфун» королевских ВВС Великобритании вылетали с румынской авиабазы НАТО Михаил Когэлничану (уезд Констанца) для наблюдения за действиями российских многоцелевых истребителей Су-30 над Черным морем. Об этом сообщается в Twitter британских ВВС.

"Истребители «Тайфун» королевских ВВС, базирующиеся в Румынии , были подняты в ответ на то, что два предполагаемых российских самолета Су-30 осуществляли полеты возле воздушного пространства НАТО над Черным морем", — говорится в сообщении. Наблюдение за самолетами РФ вели истребители 135-го экспедиционного авиакрыла.

В заявлении отмечается, что британская авиация взаимодействует с союзником по НАТО, чтобы «сдержать российскую агрессию и обнадежить Румынию», а также заверить в приверженности Лондона коллективной обороне альянса.

Один из пилотов британских «Тайфунов», поднятых для сопровождения российских самолетов, сообщил газете Daily Express, что «все прошло так, как было запланировано». «У нас был радиолокационный контакт, и мы сопроводили два самолета, когда они пролетали через район полетной информации Румынии», — сообщил пилот, добавив, что британские самолеты не приближались к российским настолько, чтобы вести за ними визуальное наблюдение.

В апреле нынешнего года на румынскую авиабазу Михаил Когэлничану прибыли четыре британских истребителя. В задачу «Тайфунов» входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.