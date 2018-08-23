Британские истребители сопроводили Су-30 над Черным морем 

Два истребителя ВВС Великобритании «Тайфун» были подняты в воздух по тревоге, когда два российских самолета, предположительно Су-30, были замечены рядом с румынской акваторией Черного моря, входящую в зону ответственности НАТО, сообщает Express.
«Мы наблюдали за действиями русских из ситуационного центра. У нас обоих все прошло по плану, начина со взлета и движения на восток для сопровождения целей. Мы видели русских на радарах и следовали за ними, пока они летели через район полетной информации Румынии. Но в визуальный контакт мы не вступали, так как они не находились в зоне видимости, — заявил один из пилотов «Тайфуна». — Это была успешная миссия».
Четыре истребителя «Тайфун» базируются на авиабазе Михаил Когэлничану на юго-востоке Румынии. В их задачу входит значительно усилить противовоздушную оборону вдоль восточного побережья Румыниии перехватывать любые воздушные суда, проходящие через воздушное пространство НАТО.