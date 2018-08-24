Британские истребители поднялись в воздух из-за российского самолета

Британские истребители Eurofighter Typhoon перехватили в воздухе над Черным морем российский противолодочный самолет-амфибию Бе-12. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании , передает Reuters

Как говорится в сообщении, российский самолет в четверг, 23 августа, направлялся на юго-запад из Крыма и летел над Черным морем. Британские истребители были подняты с авиабазы в Румынии

Отмечается, что это был уже второй подобный вылет за неделю. До этого Eurofighter Typhoon поднимались для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем.

21 августа сообщалось, что британский минный тральщик HMS Hurworth проследил за российским новейшим фрегатом «Адмирал Макаров», который проходил через пролив Ла-Манш. За кораблем с воздуха присматривал также военный вертолет Wildcat.

За неделю до этого британские ВВС сообщили о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 в воздухе над Черным морем. В Минобороны РФ в ответ указывали, что среди самолетов, выполнявших плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, не было ни одного Су-24.

Ведомство также подчеркнуло, что полеты морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.