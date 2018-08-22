Ещё
Британские истребители не рискнули сближаться с российскими Су-30 над Черным морем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские истребители не рискнули сближаться с российскими Су-30 над Черным морем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Самолеты британских ВВС вылетали с базы «Михаил Когэлничану» в Румынии для сопровождения российских истребителей Су-30 над Черным морем, сообщают СМИ.
Су-30 были замечены двумя самолетами RAF Typhoon из 135-го экспедиционного воздушного крыла ВВС, сообщает Express.
Один из пилотов Typhoon рассказал, что российские самолеты были обнаружены на радаре при пролете через румынский район полетной информации. По его словам, британские самолеты поднялись для сопровождения, однако не входили в зоны видимости Су-30.
Также сообщается, что пилоты вылетели на патрулирование после того, как российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО.
На прошлой неделе Министерство обороны России опровергло сообщение британских ВВС о якобы совершенном перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем. По информации британской стороны, дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon якобы вылетели навстречу бомбардировщикам, которые развернулись в сторону Крыма.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зачем США утопили в море российскую суперракету В России представили новую БМП «Басурманин» УВЗ выразил готовность создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине341
Кого из российских звезд убил СПИД41
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире43
Москва передумала платить Прибалтике за СССР
Голая блондинка привела к отставке68
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение