Британские истребители не рискнули сближаться с российскими Су-30 над Черным морем

Самолеты британских ВВС вылетали с базы «Михаил Когэлничану» в Румынии для сопровождения российских истребителей Су-30 над Черным морем, сообщают СМИ.

Су-30 были замечены двумя самолетами RAF Typhoon из 135-го экспедиционного воздушного крыла ВВС, сообщает Express.

Один из пилотов Typhoon рассказал, что российские самолеты были обнаружены на радаре при пролете через румынский район полетной информации. По его словам, британские самолеты поднялись для сопровождения, однако не входили в зоны видимости Су-30.

Также сообщается, что пилоты вылетели на патрулирование после того, как российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО