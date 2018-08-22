В Минобороны Украины не подсчитали расходы на военный парад в Киеве

Украины Пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник заявил, что в ведомстве не считали сумму средств, потраченных на военный парад в Киеве в честь Дня независимости Украины.

«Этих средств никто не считал… Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму… такой информации у нас нет», — приводит « Украинская Правда » слова Мотузяника.

Он отметил, что в проведении парада задействовано множество структур и каждая вносит долю по собственной смете.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины 24 августа.

Подробнее о технике, которую представят на параде, — в материале RT.