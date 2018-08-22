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В Минобороны Украины не подсчитали расходы на военный парад в Киеве
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В Минобороны Украины не подсчитали расходы на военный парад в Киеве 

RT на русском 1 час назад
Пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в ведомстве не считали сумму средств, потраченных на военный парад в Киеве в честь Дня независимости Украины.
«Этих средств никто не считал… Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму… такой информации у нас нет», — приводит «Украинская Правда» слова Мотузяника.
Он отметил, что в проведении парада задействовано множество структур и каждая вносит долю по собственной смете.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины 24 августа.
Подробнее о технике, которую представят на параде, — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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