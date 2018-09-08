Минобороны РФ: Террористы в Сирии готовы к химической провокации

Кроме этого, по данным российских военных, на сходке присутствовали и представители «Сирийской гражданской обороны», известной как «Белые каски».

Как предполагают в военном ведомстве , на прошедшей сходке утверждались сценарии постановочных «инцидентов» с якобы применением правительством Сирии отравляющих веществ и согласовывались действия по проведению съемок. Инсценировки, по мнению российских военных, могут быть проведены в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

"Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября", — отмечается в пресс-релизе Минобороны РФ.