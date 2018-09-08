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Минобороны РФ: Террористы в Сирии готовы к химической провокации
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Минобороны РФ: Террористы в Сирии готовы к химической провокации 

Российская Газета + ещё 148 15 часов назад
Фото: Российская Газета
По его словам, 7 сентября в сирийском городе Идлиб в районе школы «Аль-Вахда», где находится командный пункт террористов, прошла сходка лидеров запрещенных в РФ группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» ("Джабхат Ан-Нусра") и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» ("Исламская партия Туркестана").
Кроме этого, по данным российских военных, на сходке присутствовали и представители «Сирийской гражданской обороны», известной как «Белые каски».
Как предполагают в военном ведомстве, на прошедшей сходке утверждались сценарии постановочных «инцидентов» с якобы применением правительством Сирии отравляющих веществ и согласовывались действия по проведению съемок. Инсценировки, по мнению российских военных, могут быть проведены в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.
"Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября", — отмечается в пресс-релизе Минобороны РФ.
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