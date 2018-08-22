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ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
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ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Российские фрегаты типа 22350 и корветы проекта типа 22380 должны строиться крупными сериями, в целом в составе ВМФ РФ фрегатов должно быть не менее 18, корветов — 36, заявил в среду главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), бывший главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков.
"Мы считаем, что должна быть построена крупная серия фрегатов проекта 22350. По нашим оценкам, это где-то 18 кораблей, а корветов (проекта 22380 — ред.) нам нужно в два раза больше", — сказал он, выступая на круглом столе, посвященном развитию российского кораблестроения, в рамках форума «Армия-2018».
При этом он подчеркнул, что малые серии российскому кораблестроения вредны.
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