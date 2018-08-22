ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов

"Мы считаем, что должна быть построена крупная серия фрегатов проекта 22350. По нашим оценкам, это где-то 18 кораблей, а корветов (проекта 22380 — ред.) нам нужно в два раза больше", — сказал он, выступая на круглом столе, посвященном развитию российского кораблестроения, в рамках форума «Армия-2018».

При этом он подчеркнул, что малые серии российскому кораблестроения вредны.