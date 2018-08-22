Последний пуск ракеты «Протон» состоится в 2025 году

Производство ракет «Протон-М» прекратится на рубеже 2020-2021 годов, а эксплуатацию прекратят в 2025 году. Об этом в среду заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018».

«У нас контакты все практически сформированы на «Протоны», это 20 ракет, это 2025 год… Мы завершаем производство ракеты «Протон-М» в конце 2020 — в начале 2021 года», — приводит слова Рогозина РИА «Новости»

В июне Рогозин распорядился прекратить производство «Протонов» после того, как будут выполнены текущие контракты.

"Протон» — одноразовая ракета-носитель тяжёлого класса была разработана в 1961-1967 годах для выведения в космос автоматических космических аппаратов. Позднее «Протоны» неоднократно модифицировали.