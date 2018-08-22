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Производство ракет «Протон-М» завершится в 2020-2021 годах
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Производство ракет «Протон-М» завершится в 2020-2021 годах 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 22 августа. Производство ракет «Протон-М» завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет продолжится до 2025 года — Рогозин.
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