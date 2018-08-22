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В Хабаровске на форуме «Армия-2018» покажут современное вооружение
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В Хабаровске на форуме «Армия-2018» покажут современное вооружение 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Образцы современного вооружения войск Восточного военного округа будут представлены в Хабаровске в рамках военно-технического форума «Армия-2018», мероприятия которого пройдут в Приморском и Хабаровском краях в конце этой недели, сообщает пресс-служба округа в среду.
Ранее сообщалось, что международный военно-технический форум «Армия-2018» Восточного военного округа пройдет 24-26 августа. Во Владивостоке его мероприятия пройдут на шести площадках. На базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском пройдет научно-деловая программа форума. На других площадках также будут представлены образцы вооружения.
"На аэродроме «Хабаровск-Центральный» состоятся мероприятия военно-технического форума. В ходе работы форума хабаровчане и гости краевой столицы ознакомятся с современной военной техникой и авиацией, стоящей на вооружении войск ВВО", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди образцов вооружения истребители поколения 4++ Су-35с, многоцелевые бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-8амтш «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире, серийно выпускаемый транспортный вертолет — Ми-26.
Уточняется, что посетители выставки также увидят пусковую установку зенитной ракетной системы С-300ПС, радиолокационную станцию «Каста», пусковую установку новейшего ОТРК «Искандер», танки Т-72Б3, Т-80, бронетранспортер БТР-80, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», комплекс РЭБ «Красуха-4».
Пресс-служба информирует, что в период работы форума будет работать выездной пункт отбора на военную службу по контракту, запланированы выступления творческих коллективов ВВО.
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