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Все стоящие на вооружении «Искандеры» решено модернизировать
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Все стоящие на вооружении «Искандеры» решено модернизировать 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Стоящие на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» будут модернизированы в течение несколько лет, заявил генконструктор разработавшего комплексы КБ машиностроения Валерий Кашин.
«Да», — передает ТАСС ответ Кашина на вопрос, будут ли модернизироваться стоящие на вооружении «Искандеры».
По его словам, на это «наверное потребуется несколько лет».
Кашин без уточнения деталей сообщил, что работы по модернизации комплексов, направленные на «повышение боевой эффективности», уже ведутся.
Напомним, в начале августа источник сообщил, что оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» получил возможность поражать не только наземные цели, но и неподвижные цели на море.
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