Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря

СКР «Сметливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море с апреля 2018 года.

Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота (ЧФ) «Сметливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море и взял курс на Севастополь . В настоящее время корабль проходит проливы Босфор и Дарданеллы.

В период нахождения в дальней морской зоне экипаж СКР провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

За время нахождения в Севастополе на СКР будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию корабельных систем и механизмов, а матросы, мичманы и офицеры получат возможность отдохнуть.

СКР «Сметливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море с апреля 2018 года.

Прибытие корабля в Севастополь планируется в конце текущей недели.