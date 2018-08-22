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Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
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Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
СКР «Сметливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море с апреля 2018 года.
Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота (ЧФ) «Сметливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль проходит проливы Босфор и Дарданеллы.
В период нахождения в дальней морской зоне экипаж СКР провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.
За время нахождения в Севастополе на СКР будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию корабельных систем и механизмов, а матросы, мичманы и офицеры получат возможность отдохнуть.
СКР «Сметливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море с апреля 2018 года.
Прибытие корабля в Севастополь планируется в конце текущей недели.
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