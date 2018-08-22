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Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали разрабатывать новые гидроустановки
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Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали разрабатывать новые гидроустановки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Холдинг «Технодинамика» приступил к разработке модернизированных судовых гидроустановок ГС-3М для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщает пресс-служба холдинга.
"Наши специалисты уже начали работы по модернизации судовых гидроустановок для оснащения флагманского российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Мы планируем замену трех из шести агрегатов, установленных на корабле", — приводятся в релизе слова гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова.
Модернизированные изделия позволят проводить заправку, очистку и опрессовку гидросистем самолетов с типом гидрожидкости, применяемым на самолетах типа МиГ-29К и МиГ-29 КУБ. Таким образом, после модернизации на авианесущем крейсере смогут базироваться все типы самолетов палубной авиации.
"Мы всегда стараемся играть на опережение и заранее определять потребности наших клиентов. Поэтому, стремясь предоставить заказчику лучшее решение в максимально сжатые сроки, мы начали работы по модернизации агрегатов еще до заключения государственного контракта", — подчеркнул Насенков.
В настоящий момент в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Сейчас он находится на ремонте, который предполагается завершить в 2020 году.
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