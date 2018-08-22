Для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали разрабатывать новые гидроустановки

"Наши специалисты уже начали работы по модернизации судовых гидроустановок для оснащения флагманского российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Мы планируем замену трех из шести агрегатов, установленных на корабле", — приводятся в релизе слова гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова

Модернизированные изделия позволят проводить заправку, очистку и опрессовку гидросистем самолетов с типом гидрожидкости, применяемым на самолетах типа МиГ-29К и МиГ-29 КУБ. Таким образом, после модернизации на авианесущем крейсере смогут базироваться все типы самолетов палубной авиации.

"Мы всегда стараемся играть на опережение и заранее определять потребности наших клиентов. Поэтому, стремясь предоставить заказчику лучшее решение в максимально сжатые сроки, мы начали работы по модернизации агрегатов еще до заключения государственного контракта", — подчеркнул Насенков.