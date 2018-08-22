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В Сибири начались учения частей Восточного военного округа
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Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-204
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-204

В Сибири начались учения частей Восточного военного округа 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Мероприятия пройдут также на полигонах Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев и Амурской области с 20 по 25 августа. Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», в учениях задействованы около 36 тыс. человек личного состава.
20 августа стартовали учения подразделений материально-технического обеспечения. За ходом занятий в Бурятии наблюдали заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и глава республики Алексей Цыденов. На полигоне в районе станции Дивизионная прошли практические занятия по подготовке к боевому применению танков. Там же Алексей Цыденов поздравил бойцов, занявших в составе сборной команды России первое место на международном конкурсе по танковому биатлону. До конца недели в ходе учений планируется отработать комплекс задач, возложенных на окружную систему МТО. Особое внимание будет уделено вопросам организации перегруппировок войск, подготовке к действиям воинских частей и организации управления материально-техническим обеспечением.
В Забайкалье накануне Дмитрий Булгаков проверил организацию взаимодействия между органами управления округа и предприятиями Росрезерва. По информации на сайте министерства обороны России, в ходе проверки были практически отработаны действия комбината по отправке горючего в войска ВВО железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом. Замглавы военного ведомства проверил готовность танкоремонтных предприятий, арсеналов и баз хранения вооружения и военной техники Забайкальского края к переводу их на режим работы военного времени.
Фото: Министерство обороны РФ
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