Ещё
В Курске предложили устроить выходной в честь победы на Курской дуге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-204
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-204

В Курске предложили устроить выходной в честь победы на Курской дуге 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Михайлов предложил руководителям предприятий, организаций и учреждений региона устроить сотрудникам выходной 23 августа в честь празднования 75-летия победы СССР в битве на Курской дуге, сообщила областная администрация.
Губернатор направил руководителям письма, в которых поздравил их с предстоящим праздником.
"В Курске пройдут торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате в истории нашего государства. Прошу объявить 23 августа 2018 года выходным днем в ваших организациях и приглашаю всех принять участие в праздничных мероприятиях", — написал Михайлов.
Юбилей победы советских войск в сражении на Курской дуге отметят в Курске 23 августа. Одним из главных событий праздника станет военный парад на проспекте Победы, возглавляемый легендарным танком Т-34. Всего в параде примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) и войск Курского военного гарнизона.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия подала новый иск против России273
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд136
Позор ради денег6
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией365
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США488
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
02:05
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд
Общество
00:47
Появилось видео с горящего Ту-204
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение