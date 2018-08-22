Порошенко снова пропагандирует войну на Украине

Петр Порошенко. 160 тысяч участников боевых действий сейчас находятся в оперативном резерве первой очереди. Об этом во время открытия Форума ветеранов сообщил Президент Украины

Информацию об этом приводит УНН.

«Почти 160 тысяч участников боевых действий сейчас числятся в оперативном резерве первой очереди. Это готовность номер 1 снова по необходимости взять оружие в руки, причем взять его правильно, профессионально, с высокой степенью подготовки», — заявил Порошенко.

Ранее украинские военнослужащие перебросили к линии соприкосновения сторон под Горловкой самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10»

По данным ряда источников, техника была размещена у здания школы.

При этом Минские соглашения запрещают размещение на линии соприкосновения орудий калибром свыше 100 мм, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).